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У Німеччині виступили за мораторій на "Північний потік-2"

Неділя, 24 січня 2021, 14:22

Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Поки в Росії порушуються основні людські та громадянські права, ми не можемо вести з нею справи, як зазвичай. Це стосується і таких інфраструктурних проєктів, як Північний потік - 2". Зараз потрібно не принципово відмовлятися від цього проєкту, а оголосити мораторій", - сказав він.

За словами Лінднера, продовження будівництва газопроводу має бути тісно пов'язане з інтересами партнерів в Євросоюзі і в Україні.

У зв'язку з цим німецький політик вказав на можливість створення механізму безпеки.

"Якщо Москва перекриє Україні газовий кран, то це повинно автоматично мати наслідки для поставок газу по "Північному потоку - 2". Це виключить спроби одностороннього шантажу з боку Москви, в той же час ми збережемо важливе співробітництво в сфері енергетики", - пояснив лідер ВДП.

Газопровід "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини. США за допомогою санкцій хочуть зірвати добудову газопроводу. Проти цього проєкту протестують і деякі країни Східної Європи. Вони заявляють, що "Північний потік - 2" лише посилить залежність Європи від газових поставок з Росії. У той же час захисники нового газопроводу звинувачують США в тому, що вони прагнуть потопити "Північний потік-2" просто тому, що хочуть наростити продажі власного скрапленого газу.

Теми: Німеччинагаз


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