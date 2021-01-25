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Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Понеділок, 25 січня 2021, 03:26

Оператор Nord Stream 2 повідомив, що російський корабель-трубоукладач"Фортуна" відновив будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Reuters

Дослівно: "Судно Фортуна (російської компанії КВТ-РУС - ред УП) в водах Данії почало роботи по відновленню будівництва газопроводу Північний потік - 2".

Що передувало: 19 січня Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Довідка: Газопровід "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини. США за допомогою санкцій хочуть зірвати добудову газопроводу. Проти цього проєкту протестують і деякі країни Східної Європи. Вони заявляють, що "Північний потік - 2" лише посилить залежність Європи від газових поставок з Росії. У той же час захисники нового газопроводу звинувачують США в тому, що вони прагнуть потопити "Північний потік-2" просто тому, що хочуть наростити продажі власного скрапленого газу.

Теми: газСШАНімеччинаРосія


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