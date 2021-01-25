Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"

Понеділок, 25 січня 2021, 02:26
Росія відновила будівництво Північного потоку-2

Оператор Nord Stream 2 повідомив, що російський корабель-трубоукладач"Фортуна" відновив будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Reuters

Дослівно: "Судно Фортуна (російської компанії КВТ-РУС - ред УП) в водах Данії почало роботи по відновленню будівництва газопроводу Північний потік - 2".

Що передувало: 19 січня Сполучені Штати внесли до санкційного списку російський корабель-трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Довідка: Газопровід "Північний потік - 2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини. США за допомогою санкцій хочуть зірвати добудову газопроводу. Проти цього проєкту протестують і деякі країни Східної Європи. Вони заявляють, що "Північний потік - 2" лише посилить залежність Європи від газових поставок з Росії. У той же час захисники нового газопроводу звинувачують США в тому, що вони прагнуть потопити "Північний потік-2" просто тому, що хочуть наростити продажі власного скрапленого газу.

Теми: газСШАНімеччинаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
газ
12-річна тяжба у судах за "трубу Медведчука" завершилася майже повною перемогою держави
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: