Зеленський закликав "слуг народу" підтримати Вітренка

Президент Володимир Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу" і просив підтримати в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка при голосуванні в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі УП

Пряма мова Кравчук: "Просив підтримати Вітренка. Вважає його найбільш незалежним кандидатом, тобто рівновіддаленим від усіх бізнесових груп.

Також зазначив, що в галузі енергетики має бути повноцінний міністр".

Нагадуємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.