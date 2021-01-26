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Сенат США затвердив Тоні Блінкена на посаді держсекретаря

Вівторок, 26 січня 2021, 19:18

Сенат США затвердив запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Тоні Блінкена на посаду державного секретаря.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Під час голосування Сенат, який складається із 100 сенаторів, підтримав Блінкена 67 голосами проти 17, що означає, що пізніше цього дня він може скласти присягу головного дипломата США.

Для його затвердження потрібна була проста більшість у підконтрольній демократам палаті.

58-річний Блінкен - давній соратник Байдена, він був його радником за часів адміністрації Барака Обами, коли Байден був віцепрезидентом.

Блінкен після служби в якості радника віцепрезидента був підвищений до заступника держсекретаря при президенті Бараку Обамі.

Минулого тижня слухання Блінкена перед комітетом із закордонних справ Сенату пройшли безперешкодно, і демократи, і республіканці висловилися позитивно.

Детальніше читайте у статті: Дипломатія і безпека після Трампа: хто має отримати ключові посади за президента Байдена

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