Зеленський відкликав законопроєкт, яким хотів припинити повноваження суддів КС

Президент Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання свій проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

Джерело: засідання парламентського комітету з питань правової політики, статус законопроєкту на сайті парламенту

Деталі: На засіданні комітету головуючий Андрій Костін повідомив, що 27 січня парламенту надійшов лист від Зеленського про відкликання його законопроєкту №4288.

Таким чином розгляд з цього документу було знято з порядку денного.

Що було раніше: Після одіозного рішення КС щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства у жовтні 2020 року Зеленський вніс вищевказаний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Проєкт закону містив дві статті. Першою пропонувалося визнати рішення КС від 27 жовтня 2020 року "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Ініціювалося повернення редакцій закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

У статті 2 йшлося про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення,та про початок відбору нових суддів.