Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму

Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті українського МЗС.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться у заяві.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади",- заявив Кулеба.

Президент Володимир Зеленський привітав створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. "Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу Канади та України з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади", - написав він у Twitter.

У червні минулого року в МЗС заявляли, що очікують прибуття до України оціночної місії в рамках процесу лібералізації візового режиму з Канадою.

Рішення про внесення до списку країн, громадяни яких мають право спрощеного в’їзду на територію Канади, ухвалюється на основі відповідності країни близько 40 умовам, які розподіляються за сімома основними напрямами: соціоекономічні умови, міграційні питання, відповідність документів для подорожей, міркування безпеки подорожей, управління кордонами, дотримання прав людини, міркування двосторонніх відносин.