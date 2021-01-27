Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Україна і Канада створили робочу групу, яка працюватиме над спрощенням візового режиму

Середа, 27 січня 2021, 20:56

Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті українського МЗС.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно підписали лист про наміри щодо створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності між Міністерством закордонних справ України, Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством у справах імміграції, біженців та громадянства Канади", - йдеться у заяві.

Група працюватиме над широким спектром питань у сфері міграції та мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади",- заявив Кулеба.

Президент Володимир Зеленський привітав створення українсько-канадської робочої групи з питань мобільності. "Впевнений, цей новий інструмент сприятиме активізації двостороннього діалогу Канади та України з питань міграції та спрощенню режиму поїздок українців до Канади", - написав він у Twitter.

У червні минулого року в МЗС заявляли, що очікують прибуття до України оціночної місії в рамках процесу лібералізації візового режиму з Канадою.

Рішення про внесення до списку країн, громадяни яких мають право спрощеного в’їзду на територію Канади, ухвалюється на основі відповідності країни близько 40 умовам, які розподіляються за сімома основними напрямами: соціоекономічні умови, міграційні питання, відповідність документів для подорожей, міркування безпеки подорожей, управління кордонами, дотримання прав людини, міркування двосторонніх відносин.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс

Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

відеоСБУ підтвердила, що вважає Нескоромного замовником вбивства "правої руки" Баканова

фотоОтруйників Навального підозрюють у вбивстві трьох активістів – Bellingcat

Через погіршення погоди Міносвіти направило терміновий лист у регіони

Усі новини...
Останні новини
02:29
Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019
01:44
Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію
01:20
Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 
00:51
Незважаючи на протести, у Польщі набула чинності заборона на аборти
00:21
Байден планує відновити відносини з ЄС, зміцнити НАТО та протистояти РФ – радник
23:58
фотоРосійські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"
23:36
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
22:49
оновлено, фотоПогіршення погоди: у Київ з четверга не впускатимуть фури
22:28
300-річна ікона з Луганська: Україна пропонує відправити експертів до Сараєва
22:03
Новини економіки: російським авіакомпаніям заборонили літати над Україною, ціни на газ на лютий
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!