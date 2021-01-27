Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Литві жінці помилково ввели 5 доз вакцини від коронавірусу

Середа, 27 січня 2021, 21:50

В одній з литовських лікарень одній людині помилково ввели п'ять доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент трапився в середині січня в лікарні міста Маріямпіль. "Сталося так, що не розбавили вакцину і всі 5 доз ввели одній людині. Це людський фактор. Нічого поганого з пацієнтом не сталося", - сказав директор лікарні.

За його словами, жінка почуває себе добре, тільки відчуває сильний біль в місці уколу.

Після інциденту лікарі проконсультувалися з Каунаською клінікою і представниками компанії Pfizer, яка виробляє вакцину.

Через цей інцидент чотири людини не отримали вакцину.

Нагадаємо, уряд Литви за пропозицією Міністерства охорони здоров'я продовжив карантин і обмеження на пересування між регіонами до 28 лютого.

Пропозицію продовжити карантин МОЗ аргументував тим, що з введенням жорсткого карантину захворюваність COVID-19 знизилася, але все ще залишається високою.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019

Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс

Новини 27 січня: нові справи проти Байдена і Порошенка, референдум від Тимошенко

відеоСБУ підтвердила, що вважає Нескоромного замовником вбивства "правої руки" Баканова

фотоОтруйників Навального підозрюють у вбивстві трьох активістів – Bellingcat

Через погіршення погоди Міносвіти направило терміновий лист у регіони

Усі новини...
Останні новини
02:29
Минулого року на Донбасі загинуло значно менше військових, ніж у 2019
01:44
Каннський кінофестиваль знову перенесли через пандемію
01:20
Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 
00:51
Незважаючи на протести, у Польщі набула чинності заборона на аборти
00:21
Байден планує відновити відносини з ЄС, зміцнити НАТО та протистояти РФ – радник
23:58
фотоРосійські пропагандисти їдуть на Донбас для проведення "форуму"
23:36
Наступна пандемія може бути в 10 разів гіршою – Білл Гейтс
22:49
оновлено, фотоПогіршення погоди: у Київ з четверга не впускатимуть фури
22:28
300-річна ікона з Луганська: Україна пропонує відправити експертів до Сараєва
22:03
Новини економіки: російським авіакомпаніям заборонили літати над Україною, ціни на газ на лютий
Усі новини...