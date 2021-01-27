У Литві жінці помилково ввели 5 доз вакцини від коронавірусу

В одній з литовських лікарень одній людині помилково ввели п'ять доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Інцидент трапився в середині січня в лікарні міста Маріямпіль. "Сталося так, що не розбавили вакцину і всі 5 доз ввели одній людині. Це людський фактор. Нічого поганого з пацієнтом не сталося", - сказав директор лікарні.

За його словами, жінка почуває себе добре, тільки відчуває сильний біль в місці уколу.

Після інциденту лікарі проконсультувалися з Каунаською клінікою і представниками компанії Pfizer, яка виробляє вакцину.

Через цей інцидент чотири людини не отримали вакцину.

Нагадаємо, уряд Литви за пропозицією Міністерства охорони здоров'я продовжив карантин і обмеження на пересування між регіонами до 28 лютого.

Пропозицію продовжити карантин МОЗ аргументував тим, що з введенням жорсткого карантину захворюваність COVID-19 знизилася, але все ще залишається високою.