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Комітет ПАРЄ відхилив усі українські правки до рішення про неможливість санкцій щодо РФ

Четвер, 28 січня 2021, 10:02

Парламентська асамблея Ради Європи у четвер має ухвалити рішення про те, чи є підстави накладати обмеження на делегацію Росії через дії, що суперечать принципам РЄ.

Втім, як стало відомо "Європейській правді", в асамблеї є намір ухвалити рішення у найбільш прихильній до РФ редакції.

До проєкту рішення, яке визнає численні порушення з боку РФ, але пропонує відмовитися від будь-яких санкцій у ПАРЄ, подали 10 поправок, більшість яких – від української делегації. Представники Росії не висловили бажання правити жодне положення документа.

У четвер вранці Моніторинговий комітет ПАРЄ розглянув пропозиції та відхилив усі проєкти правок, серед співавторів яких були депутати від України, - у тому числі ті, які не стосуються запровадження санкцій.

Єдина правка, яку рекомендували до схвалення, була внесена від імені регламентного комітету, вона підкреслює незаконність анексії Криму.

Як правило, пленарна зала асамблеї підтримує позицію Моніторингового комітету, тому, швидше за все, повноваження РФ будуть підтверджені без обмежень.

Детальніше про події у Страсбурзі – у публікації "Що відбувається у ПАРЄ: реалістично про битву України за нові санкції проти РФ"

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄсанкціїРосія
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