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Снігопади в Україні вщухнуть, але морозець збережеться

Четвер, 28 січня 2021, 12:32
Снігопади в Україні вщухнуть, але морозець збережеться
Фото з Facebook Укргідрометцентру

29 січня погода в Україні почне поліпшуватися – очікується ослаблення, а вдень на півдні і припинення опадів, але температура повітря трохи знизиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю в Україні невеликий, на північному сході країни помірний сніг, у східній і південно-східній частині України – з дощем, удень у південних і більшості західних областей без істотних опадів.

Вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в східних, Запорізькій, Херсонській області та в Криму вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. На дорогах, окрім південно-східної частини країни, ожеледиця.

Вітер південно-західний, у західних областях – північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях та в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 29 січня невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, 7-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві за весь час спостережень 29 січня найвища температура вдень була 9,9° тепла в 2002 році, а найнижча – вночі 22,5° морозу в 1909 році.

30 січня у більшості областей України часом сніг, уночі в Карпатах і Закарпатті значний сніг, удень у південній частині та на Закарпатті мокрий сніг із дощем. Уночі в північних і центральних областях без істотних опадів. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°; в східних, південно-східних областях та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у ніч на суботу без істотних опадів, удень сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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