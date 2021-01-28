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На кордонах з Польщею та Угорщиною стоїть у чергах понад 300 автомобілів

Четвер, 28 січня 2021, 12:47
На кордонах з Польщею та Угорщиною стоїть у чергах понад 300 автомобілів

28 січня на українських пунктах пропуску з Польщею та Угорщиною утворилися черги з автомобілів.

Джерело: Пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook

Деталі: Станом на 12:00 28 січня найбільша черга утворилася на пункті пропуску із Польщею: біля "Шегинь" застрягло 180 автомобілів. А біля ПП "Краковець" і "Грушів" – по 40 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною біля ПП "Тиса" – 45 автомобілів.

Українська правда

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Теми: кордонПольщаУгорщина
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