На кордонах з Польщею та Угорщиною стоїть у чергах понад 300 автомобілів
Четвер, 28 січня 2021, 13:47
28 січня на українських пунктах пропуску з Польщею та Угорщиною утворилися черги з автомобілів.
Джерело: Пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook
Деталі: Станом на 12:00 28 січня найбільша черга утворилася на пункті пропуску із Польщею: біля "Шегинь" застрягло 180 автомобілів. А біля ПП "Краковець" і "Грушів" – по 40 автомобілів.
На кордоні з Угорщиною біля ПП "Тиса" – 45 автомобілів.
Українська правда