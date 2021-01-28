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Кількість українців, готових вийти на протест, значно зменшилась – КМІС

Четвер, 28 січня 2021, 13:54
Кількість українців, готових вийти на протест, значно зменшилась – КМІС
Акція протесту на Майдані Незалежності у грудні 2020 року. Фото 24tv.ua

Кількість українців, не готових брати участь у будь-яких акціях масового протесту, зросла за рік з 49% до 57%, а кількість готових мітингувати навпаки зменшилась на 10% відсоткових пунктів.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-8 грудня 2020 року

Дослівно: "У грудні 2020 року в акціях протесту готові брати участь 38% дорослих жителів України. Порівняно із попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 роком)". 

 

Деталі: Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, натомість у 2020 становить 3%. 

Найбільша кількість людей не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%), санкціоновані мітинги та демонстрації (10%). 

 

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту – у Південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у Центральному (52,2% не готові до протестів).

У Західному та Східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).

Серед жінок не готові брати участь у протестах 61,4%, серед чоловіків таких майже на 10 процентних пунктів менше – 51,9%.

Також чоловіків дещо більше ніж жінок готових брати участь у виборчих компаніях (17% проти 14,8%) та у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,8% проти 7%)

Проте жінки більше за чоловіків готові брати участь у зборі підписів під колективними відозвами (13,8% проти 11,5%).

Рівень готовності до протестів у міського населення вищий ніж у сільського (39,3% проти 36,3%)

Дослідження тривало з 4 по 8 грудня 2020 року. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2001 особу віком 18 років і старше. До вибірки не включали АР Крим та окуповані райони Донецької та Луганської областей.  

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Передісторія:

  • У листопаді та січні у журналістів та експертів виникали питання щодо якості досліджень, проведених КМІС, зокрема щодо рейтингів політиків та партій, які різнились з опитуваннями інших авторитетних соціологів.
  • ЗМІ пов'язували такі результати з замовниками, якими в листопаді були політологи з орбіти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.
  • Самі соціологи пояснюють результати тим, що список для заміру подавався замовником, однак його самого не називають, посилаючись на угоду про нерозголошення.

Українська правда

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Теми: соціологіяакції
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