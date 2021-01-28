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Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії

Четвер, 28 січня 2021, 14:11

Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив безвізовий режим в'їзду до України для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений у четвер на сайті глави держави.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2022 року", - йдеться в указі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року - після виходу Британії з ЄС. 

Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.

У жовтні минулого року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

Тоді ж повідомляли про заплановану британську делегацію до України для ознайомлення з процедурами на кордоні і порядком видачі документів.

Про те, чому Україна продовжила безвіз для громадян Британії на обмежений термін, читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпрезидент
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