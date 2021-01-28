Зеленський на рік продовжив безвіз для громадян Британії
Президент Володимир Зеленський своїм указом продовжив безвізовий режим в'їзду до України для громадян Великої Британії до 30 січня 2022 року.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений у четвер на сайті глави держави.
"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2022 року", - йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Безвізовий в’їзд британців до України був запроваджений ще у 2005 році, та перестав діяти з 1 лютого 2020 року - після виходу Британії з ЄС.
Після цього Україна запровадила тимчасовий безвізовий режим в'їзду та транзитного проїзду для громадян Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з 31 січня 2020 року по 30 січня 2021 року.
У жовтні минулого року Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.
Тоді ж повідомляли про заплановану британську делегацію до України для ознайомлення з процедурами на кордоні і порядком видачі документів.
Про те, чому Україна продовжила безвіз для громадян Британії на обмежений термін, читайте детальніше у статті "Безвіз після Brexit: чому Україна поновить безвізовий режим для Британії лише на рік".