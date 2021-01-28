У Португалії новий рекорд смертей від коронавірусу

У Португалії за останню добу зареєстровано ще 303 випадки смерті, пов'язані з коронавірусом, що є новим максимумом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Генеральне управління охорони здоров'я також повідомило, що за добу виявлено 16 432 нових випадків захворювання.

Кількість інфекцій, зареєстрованих з березня, зросла до 685 383. Підтверджено 11 608 смертей від коронавірусу і ускладнень, викликаних інфекцією.

У той же час, зменшилася кількість госпіталізацій і людей у ​​відділеннях інтенсивної терапії. Зараз в стаціонарах знаходяться 6565 осіб, що на 38 менше, ніж добою раніше. У реанімації зараз 782 пацієнти, на одного менше, ніж у вівторок.

8946 осіб вилікувалися від хвороби, в результаті чого загальне число людей, які одужали, склало 493 699 осіб.

Раніше цього тижня Міністр охорони здоров'я Португалії заявила, що влада розглядає можливість звернутися за допомогою до інших країн Європейського Союзу на тлі різкого сплеску випадків захворювання на COVID-19.