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Німеччина може заборонити авіарейси з низки країн через мутований штам вірусу - ЗМІ

П'ятниця, 29 січня 2021, 08:01

В уряді Німеччини розглядають можливість вже в кінці цього тижня запровадити заборону на авіарейси з країн, у яких виявили мутовані штами коронавірусу, щоб зменшити ризик їхнього завезення до Німеччини.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на проєкт, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Йдеться про поїздки з Британії, Ірландії, Бразилії, Португалії - через яку нерідко прямують з Бразилії до Європи, а також Південної Африки. 

Ангела Меркель допускає таке жорстке рішення для того, щоб не допустити "весняної" помилки, коли Німеччина довго зволікала з припиненням авіарейсів з Китаю. 

На цей час відомі лише поодинокі випадки, коли у прибулих мандрівників виявили мутований коронавірус. 

У проєкті йдеться про загальну заборону авіарейсів з цих країн до Німеччини на період з 30 січня до 17 лютого. 

Очікується, що рішення про обмеження офіційно оголосять сьогодні, 29 січня.

Серед країн ЄС, рейси з Бразилії вже заборонили Італія та Австрія. 

"Українська правда" у Threads

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