Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Німеччина може заборонити авіарейси з низки країн через мутований штам вірусу - ЗМІ

П'ятниця, 29 січня 2021, 09:01

В уряді Німеччини розглядають можливість вже в кінці цього тижня запровадити заборону на авіарейси з країн, у яких виявили мутовані штами коронавірусу, щоб зменшити ризик їхнього завезення до Німеччини.

Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на проєкт, що є у розпорядженні редакції, пише "Європейська правда".

Йдеться про поїздки з Британії, Ірландії, Бразилії, Португалії - через яку нерідко прямують з Бразилії до Європи, а також Південної Африки. 

Ангела Меркель допускає таке жорстке рішення для того, щоб не допустити "весняної" помилки, коли Німеччина довго зволікала з припиненням авіарейсів з Китаю. 

На цей час відомі лише поодинокі випадки, коли у прибулих мандрівників виявили мутований коронавірус. 

У проєкті йдеться про загальну заборону авіарейсів з цих країн до Німеччини на період з 30 січня до 17 лютого. 

Очікується, що рішення про обмеження офіційно оголосять сьогодні, 29 січня.

Серед країн ЄС, рейси з Бразилії вже заборонили Італія та Австрія. 



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців

Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім

Вакцина проти коронавірусу від Novavax готова до використання

Олімпіада в Карпатах: Єрмак залучає інвесторів, які можуть бути причетні до розкрадання бюджету – "Схеми"

Новини 28 січня: скасування нового правопису, доктрина бойовиків

Янукович сприяв нарощенню в Україні російських військ, які потім окупували Крим – ОГП

Усі новини...
Останні новини
09:10
інфографікаІмпорт сирів в Україну зріс вдвічі за рік
09:01
Німеччина може заборонити авіарейси з низки країн через мутований штам вірусу - ЗМІ
08:42
Лідер керівної партії Польщі вважає непольські медіа "зайвими" в країні
08:26
Від коронавірусу одужали вже понад мільйон українців
08:11
В останні дні січня в Україні сніжитиме і морозитиме
08:00
Головні новини четверга і ночі: скасований правопис, "доктрина" бойовиків
07:42
Під ворожим вогнем перебували позиції біля Водяного та Катеринівки – ООС
06:59
Через коронавірус Португалія заборонила поїздки за кордон
05:52
США, Бразилія та Іспанія знову підтвердили найбільше випадків COVID-19
04:43
Байден "не стримувався" у розмові із Путіним – Білий дім
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!