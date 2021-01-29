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У Польщі на підпільній тютюновій фабриці затримали 5 українців

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:45

Поблизу Вроцлава у незаконній фабриці затримали 5 громадян України, які займалися виготовленням цигарок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Всього у незаконному виробничому цеху затримали 8 осіб, з яких 5 – громадяни України.

Вилучено повну виробничу лінію, 400 тисяч готових цигарок і 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих. За словами слідчих, тільки у листопаді минулого року злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн цигарок.

Як розповіли у Центральному слідчому бюро поліції, оперативні заходи провели у листопаді минулого року, але в інтересах слідства та у зв’язку з необхідністю проведення чергових заходів, інформацію про ліквідацію фабрики цигарок неподалік Вроцлава не оприлюднювали.

Фабрика розташовувалася на двох поверхах, але до виробничого цеху можна було дістатися лише прихованим ліфтом.

В іншому повіті правоохоронці виявили склад із незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення цигарок. Там також затримали чергову особу.

Усіх затриманих взяли під тимчасовий арешт. За словами поліції, число підозрюваних ймовірно буде збільшуватися.

Теми: ПольщаУкраїнакримінал
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