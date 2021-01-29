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Україна, Литва і Польща готові до розмови з Лукашенком за умови взаємної поваги

П'ятниця, 29 січня 2021, 14:46
Україна, Литва і Польща готові до розмови з Лукашенком за умови взаємної поваги
Фото kmu.gov.ua

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після першої зустрічі міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника заявив про готовність трьох країн до спілкування із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, але на умовах взаємної поваги. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

На брифінгу Кулеба зазначив, що без Білорусі Люблінський трикутник, формат, до якого входять Україна, Польща та Литва, "є трохи неповним". 

"Ми б хотіли, щоб демократична Білорусь приєдналась і перетворила Люблінський трикутник на Люблінський квадрат. Але час для цього ще не настав", - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що "ми готові до розмови з Олександром Лукашенком".

"Люблінський трикутник з самого початку кризи в Білорусі запропонував свої добрі послуги для сприяння врегулювання ситуації. Ніхто ні від кого не закривається. Але якщо розмовляти – розмова має бути із взаємною повагою…  Нав’язуватися ми не будемо", - заявив Кулеба. 

Він додав, що предметом розмови із Лукашенком може бути все, що може допомогти Білорусі забезпечити демократію. 

Кулеба також пояснив участь білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської у зустрічі Люблінського трикутника. Тихановську було запрошено з ініціативи української сторони. За його словами, всім добре відома позиція Лукашенка, а "сьогодні ми почули думку протилежної сторони". 

"Ми її (Тихановську) почули", - сказав Кулеба. Він додав, що Україна, Литва та Польща тепер вивчать усі позиції і прохання, які озвучила Тихановська. 

Кулеба підкреслив, що на сьогоднішній зустрічі жодних формальних рішень не ухвалювали. Натомість міністри досягли низки політичних домовленостей. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваПольщаЛукашенкоУкраїна
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