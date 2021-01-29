Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Франції затримали ще двох осіб у справі нападу на українського підлітка

П'ятниця, 29 січня 2021, 16:57

Двоє неповнолітніх були затримані поліцією в п'ятницю вранці 29 січня в ході розслідування нападу на 15-річного українського підлітка Юрія в Парижі.

Про це France info повідомили в паризькій прокуратурі, пише "Європейська правда".

Всього у цій справі під вартою перебувають 12 осіб - 11 неповнолітніх і один дорослий. 

Жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні

Французькі ЗМІ писали, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми. Однак посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечило інформацію, що Юрій був відомий правоохоронцям.

Видання Le Figaro, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, повідомило, що слідчі перевіряють інформацію про зв’язок Юрія з бандою з району Богренель під назвою "RD4", яка раніше напала на іншу, що діє у місті Ванв, недалеко від Парижа. Поліція не виключає, що побиття могло бути помстою за той напад.

Теми: ФранціяУкраїнакримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон

Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці

Ляшко озвучив точну дату, коли в Україні почнуть щеплювати від COVID-19

У росіян почала падати довіра до Путіна

ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів

В "Слузі народу" вже голосували за виключення Дубінського. Більшість - "за"

Усі новини...
Франція
Посольство України заперечило, що побитий в Парижі підліток "був відомий поліції"
У Франції затримали 9 підозрюваних у побитті українського підлітка
Матір побитого у Парижі українця підозрюють у торгівлі людьми, а підліток "відомий поліції" - ЗМІ
Останні новини
17:39
Гривня ослабла до євро на закритті міжбанку
17:38
Зеленський нарікає, що вакцин COVAX буде замало для українців
17:34
відео"Росія 1" зняла свій фільм про "палац Путіна": назвали "недобудованим готелем"
17:33
ЄC запровадив експортний контроль за вакцинами, для України буде виняток
17:28
мапаСиноптики оголосили штормове попередження
17:14
"Голос" позивається до НАЗК. Суд відкрив справу
17:05
Робота МінАПК у повноцінному режимі почнеться з 1 березня – міністр
17:00
ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон
16:57
У Франції затримали ще двох осіб у справі нападу на українського підлітка
16:51
Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!