У Франції затримали ще двох осіб у справі нападу на українського підлітка

Двоє неповнолітніх були затримані поліцією в п'ятницю вранці 29 січня в ході розслідування нападу на 15-річного українського підлітка Юрія в Парижі.

Про це France info повідомили в паризькій прокуратурі, пише "Європейська правда".

Всього у цій справі під вартою перебувають 12 осіб - 11 неповнолітніх і один дорослий.

Жорстоке побиття неповнолітнього українця сталося ввечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа. На нього напали близько десяти молодих людей. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.

Французькі ЗМІ писали, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми. Однак посольство України у Франції з посиланням на дані поліції заперечило інформацію, що Юрій був відомий правоохоронцям.

Видання Le Figaro, посилаючись на свої джерела у правоохоронних органах, повідомило, що слідчі перевіряють інформацію про зв’язок Юрія з бандою з району Богренель під назвою "RD4", яка раніше напала на іншу, що діє у місті Ванв, недалеко від Парижа. Поліція не виключає, що побиття могло бути помстою за той напад.