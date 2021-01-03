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Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна

Неділя, 3 січня 2021, 00:31

Індійський регулятор лікарських засобів рекомендував для використання вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca спільно із Оксфордським університетом. 

Джерело: Reuters

Деталі: Окрім вакцини AstraZeneca експерти схвалили ще один препарат виробництва державного інституту, відомий як COVAXIN. Про результати клінічних випробувань якого мало що відомо. 

Як стверджують в індійському уряді, відповідне рішення відкриває шлях до масштабної кампанії з імунізації країни. 

Водночас, фінальне рішення щодо цих двох вакцин має прийняти глава Центральної організації з контролю за стандартами ліків. Проте очікується, що цей процес буде суто формальним, оскільки вакцина потрібна терміново. 

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Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: вакцинаціякоронавірус


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