Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна

Індійський регулятор лікарських засобів рекомендував для використання вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca спільно із Оксфордським університетом.

Джерело: Reuters

Деталі: Окрім вакцини AstraZeneca експерти схвалили ще один препарат виробництва державного інституту, відомий як COVAXIN. Про результати клінічних випробувань якого мало що відомо.

Як стверджують в індійському уряді, відповідне рішення відкриває шлях до масштабної кампанії з імунізації країни.

Водночас, фінальне рішення щодо цих двох вакцин має прийняти глава Центральної організації з контролю за стандартами ліків. Проте очікується, що цей процес буде суто формальним, оскільки вакцина потрібна терміново.

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