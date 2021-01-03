Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна
Індійський регулятор лікарських засобів рекомендував для використання вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca спільно із Оксфордським університетом.
Джерело: Reuters
Деталі: Окрім вакцини AstraZeneca експерти схвалили ще один препарат виробництва державного інституту, відомий як COVAXIN. Про результати клінічних випробувань якого мало що відомо.
Як стверджують в індійському уряді, відповідне рішення відкриває шлях до масштабної кампанії з імунізації країни.
Водночас, фінальне рішення щодо цих двох вакцин має прийняти глава Центральної організації з контролю за стандартами ліків. Проте очікується, що цей процес буде суто формальним, оскільки вакцина потрібна терміново.
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Нагадаємо:
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив із компанією AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини проти коронавірусу. Водночас відомо, що цей препарат Європейське агентство з лікарських засобів у січні навряд чи рекомендує до використання.
- Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни.
- У Центрі громадського здоров’я заявили, що Україна найімовірніше отримає вакцину AstraZeneсa.