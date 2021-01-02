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Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна

Субота, 2 січня 2021, 23:31
Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна

Індійський регулятор лікарських засобів рекомендував для використання вакцину від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca спільно із Оксфордським університетом. 

Джерело: Reuters

Деталі: Окрім вакцини AstraZeneca експерти схвалили ще один препарат виробництва державного інституту, відомий як COVAXIN. Про результати клінічних випробувань якого мало що відомо. 

Як стверджують в індійському уряді, відповідне рішення відкриває шлях до масштабної кампанії з імунізації країни. 

Водночас, фінальне рішення щодо цих двох вакцин має прийняти глава Центральної організації з контролю за стандартами ліків. Проте очікується, що цей процес буде суто формальним, оскільки вакцина потрібна терміново. 

Читайте також: Перші вакцини від COVID-19: на що можуть розраховувати українці і коли

Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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