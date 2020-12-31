Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив із компанією AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини проти коронавірусу. Водночас відомо, що цей препарат Європейське агентство з лікарських засобів у січні навряд чи рекомендує до використання.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у facebook

Дослівно: "Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії "АстраЗенека". Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну".

Деталі: Проте Велика Британія дозволила використання цієї вакцини 30 грудня. Невдовзі у Сполученому Королівстві почнуть робити щеплення цим препаратом.

Що передувало: Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) навряд чи у січні рекомендує до використання у Євросоюзі вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Про це заявив у вівторок офіційний представник EMA.

За словами заступника виконавчого директора агентства Ноеля Ватіона, EMA не володіє достатньою інформацією про вакцину.

Станом на кінець грудня у ЄС лише одна вакцина від Pfizer/BioNTech була рекомендована Європейським агентством з лікарських засобів.

Довідково: Українське законодавство наразі дозволяє спрощену реєстрацію тих вакцин, які зареєстровані компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та Європейського Союзу.

Нагадаємо: