Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив із компанією AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини проти коронавірусу. Водночас відомо, що цей препарат Європейське агентство з лікарських засобів у січні навряд чи рекомендує до використання.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я у facebook
Дослівно: "Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії "АстраЗенека". Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну".
Деталі: Проте Велика Британія дозволила використання цієї вакцини 30 грудня. Невдовзі у Сполученому Королівстві почнуть робити щеплення цим препаратом.
Що передувало: Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) навряд чи у січні рекомендує до використання у Євросоюзі вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Про це заявив у вівторок офіційний представник EMA.
За словами заступника виконавчого директора агентства Ноеля Ватіона, EMA не володіє достатньою інформацією про вакцину.
Станом на кінець грудня у ЄС лише одна вакцина від Pfizer/BioNTech була рекомендована Європейським агентством з лікарських засобів.
Довідково: Українське законодавство наразі дозволяє спрощену реєстрацію тих вакцин, які зареєстровані компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та Європейського Союзу.
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