Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС

Середа, 30 грудня 2020, 23:34
Степанов домовлявся про терміни доставки вакцини від COVID-19, яку ще не скоро дозволять в ЄС

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив із компанією AstraZeneca терміни та логістику постачання вакцини проти коронавірусу. Водночас відомо, що цей препарат Європейське агентство з лікарських засобів у січні навряд чи рекомендує до використання. 

Джерело: Міністерство охорони здоров’я у facebook

Дослівно: "Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії "АстраЗенека". Сторони обговорили передконтрактні умови, а також терміни та логістику постачання вакцини проти COVID-19 в Україну".

Деталі: Проте Велика Британія дозволила використання цієї вакцини 30 грудня. Невдовзі у Сполученому Королівстві почнуть робити щеплення цим препаратом.  

Що передувало: Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) навряд чи у січні рекомендує до використання у Євросоюзі вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca, розроблену спільно з Оксфордським університетом. Про це заявив у вівторок офіційний представник EMA. 

За словами заступника виконавчого директора агентства Ноеля Ватіона, EMA не володіє достатньою інформацією про вакцину. 

Станом на кінець грудня у ЄС лише одна вакцина від Pfizer/BioNTech була рекомендована Європейським агентством з лікарських засобів.

Довідково: Українське законодавство наразі дозволяє спрощену реєстрацію тих вакцин, які зареєстровані компетентними органами США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади та Європейського Союзу.

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяМОЗСтепанов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
Усі новини...
Реклама: