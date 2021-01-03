Сенатори-республіканці не підтримають результати голосування вибірників

Одинадцять сенаторів-республіканці заявили, що планують оскаржити результати голосування Колегії виборників на виборах президента. На них демократу Джо Байдену програв республіканець Дональд Трамп.

Джерело: The Hill

Деталі: Сенатори на чолі із представником штату Техас Тедом Крузом будуть голосувати проти затвердження результатів голосування Конгресом. Засідання щодо цього відбудеться 6 січня.

Сенатори вимагають перегляду результатів волевиявлення у спірних, на їх думку, штатах. Проведення цього аудиту вони очікують протягом 10 днів.

Вказується, що відмова цих сенаторів схвалити результати голосування Колегії виборників суттєво не вплине на розгляд Конгресу цього питання.

Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

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