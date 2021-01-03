Сенатори-республіканці не підтримають результати голосування вибірників
Одинадцять сенаторів-республіканці заявили, що планують оскаржити результати голосування Колегії виборників на виборах президента. На них демократу Джо Байдену програв республіканець Дональд Трамп.
Джерело: The Hill
Деталі: Сенатори на чолі із представником штату Техас Тедом Крузом будуть голосувати проти затвердження результатів голосування Конгресом. Засідання щодо цього відбудеться 6 січня.
Сенатори вимагають перегляду результатів волевиявлення у спірних, на їх думку, штатах. Проведення цього аудиту вони очікують протягом 10 днів.
Вказується, що відмова цих сенаторів схвалити результати голосування Колегії виборників суттєво не вплине на розгляд Конгресу цього питання.
Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.
Нагадаємо:
- 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.