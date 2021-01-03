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Сенатори-республіканці не підтримають результати голосування вибірників

Неділя, 3 січня 2021, 02:03

Одинадцять сенаторів-республіканці заявили, що планують оскаржити результати голосування Колегії виборників на виборах президента. На них демократу Джо Байдену програв республіканець Дональд Трамп. 

Джерело: The Hill

Деталі: Сенатори на чолі із представником штату Техас Тедом Крузом будуть голосувати проти затвердження результатів голосування Конгресом. Засідання щодо цього відбудеться 6 січня. 

Сенатори вимагають перегляду результатів волевиявлення у спірних, на їх думку, штатах. Проведення цього аудиту вони очікують протягом 10 днів. 

Вказується, що відмова цих сенаторів схвалити результати голосування Колегії виборників суттєво не вплине на розгляд Конгресу цього питання. 

Що передувало: Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

Нагадаємо: 

  • 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
  • За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа. 

Українська правда
Теми: ТрампвибориСША


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