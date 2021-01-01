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Трамп збирає мітинг у день затвердження результатів виборів

П'ятниця, 1 січня 2021, 23:38
Трамп збирає мітинг у день затвердження результатів виборів

Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "BIG! (Великий протестний мітинг – ред) у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом – ред). Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку!".

Згодом Трамп додав, що "6-го (січня) буде представлена величезна кількість доказів (ймовірно, того, що результати минулих президентських виборів нібито були сфабриковані – ред) Ми перемогли. BIG!".

Деталі: Twitter супроводив цю заяву позначкою, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

Довідка: Наступний і останній крок у процедурі затвердження результатів виборів президента США – інавгурація переможця. Як і планувалося вона відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

Що передувало: 

  • 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
  • За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа. 

Читайте також: Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориБайденТрампінавгурація
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