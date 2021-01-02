Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "BIG! (Великий протестний мітинг – ред) у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом – ред). Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку!".

Згодом Трамп додав, що "6-го (січня) буде представлена величезна кількість доказів (ймовірно, того, що результати минулих президентських виборів нібито були сфабриковані – ред) Ми перемогли. BIG!".

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Деталі: Twitter супроводив цю заяву позначкою, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".

Довідка: Наступний і останній крок у процедурі затвердження результатів виборів президента США – інавгурація переможця. Як і планувалося вона відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.

Що передувало:

14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.

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