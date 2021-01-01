Трамп збирає мітинг у день затвердження результатів виборів
Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.
Джерело: Трамп у Twitter
Пряма мова: "BIG! (Великий протестний мітинг – ред) у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом – ред). Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку!".
Згодом Трамп додав, що "6-го (січня) буде представлена величезна кількість доказів (ймовірно, того, що результати минулих президентських виборів нібито були сфабриковані – ред) Ми перемогли. BIG!".
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021
Деталі: Twitter супроводив цю заяву позначкою, що "офіційні виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США".
Довідка: Наступний і останній крок у процедурі затвердження результатів виборів президента США – інавгурація переможця. Як і планувалося вона відбудеться 20 січня у Вашингтоні.
Пріоритетами у роботі своєї адміністрації на найближчий час Джо Байден назвав боротьбу з коронавірусом, розподіл вакцин та відбудову економіки після кризи, зумовленої пандемією.
Що передувало:
- 14 грудня Колегія виборників своїм голосуванням затвердила перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- За кілька днів до того Верховний суд США відхилив позов прокурора Техасу, підтримуваний президентом Дональдом Трампом, який прагнув скасування результатів голосування в чотирьох штатах. Перед цим суди відхилили низку інших позовів кампанії Трампа.
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