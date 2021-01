Чинний президент США Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада.

Джерело: Трамп у Twitter

Пряма мова: "BIG! (Великий протестний мітинг – ред) у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня (18:00 за київським часом – ред). Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку!".

Згодом Трамп додав, що "6-го (січня) буде представлена величезна кількість доказів (ймовірно, того, що результати минулих президентських виборів нібито були сфабриковані – ред) Ми перемогли. BIG!".

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!