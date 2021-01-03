В Мінсоцполітики розповіли, скільки громадян в ОРДЛО отримують пенсії

Україна постійно виплачує пенсії 660 тисячам пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Джерело: міністерка соцполітики Марина Лазебна в інтерв’ю для "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я за те, що люди, які заробили свою пенсію в Україні, мають її отримати. А для цього нам треба для них спростити або надати умови і можливості. Тому сьогодні, наприклад, на двох КПВВ у "Щасті" та "Золотому" будуть відкриті такі центри обслуговування, ми вже знаємо, що там будуть обов’язково присутні працівники Пенсійного фонду. Якщо навіть ця людина сьогодні не входить в число цих 660 тисяч пенсіонерів, яким ми нараховуємо пенсії, значить вона зможе прийти і оформити".

Деталі: За словами Лазебної, якщо українському громадянину, який проживає в ОРДЛО, виповнилось 60 років, то йому для оформлення пенсії необхідно приїхати на контрольовану українським урядом територію.

"Це все залишається чинним, воно діє. Головне – щоб не були закриті пункти пропуску", – сказала міністерка.