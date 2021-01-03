Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус побороли вже 60 млн хворих

Неділя, 3 січня 2021, 04:33

Станом на 2 січня від коронавірусної інфекції вилікувались 60 мільйонів хворих, наразі лікується – більше 23 мільйонів осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Жертвами захворювання стали 1 мільйон 842 тисячі осіб. Лише за минулу добу одужали щонайменше 442 тисячі хворих. 

Загалом, найбільше одужань, як і заражень, фіксують в США – 12,3 мільйони. В Індії вилікувались майже 10 мільйонів осіб. Бразилія зареєструвала 6,7 мільйони громадян, які побороли недугу. Росія повідомляє про 2,6 мільйона людей, які вилікувались. 

 

Жертвами захворювання стали 1 мільйон 842 тисячі осіб.

Знати більше: Нова загроза чи паніка без змісту: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса

Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину

Мутований штам коронавірусу набагато заразніший – британські вчені

Усі новини...
коронавірус
Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19
Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу
Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна
Останні новини
04:33
Коронавірус побороли вже 60 млн хворих
03:41
В Мінсоцполітики розповіли, скільки громадян в ОРДЛО отримують пенсії
02:57
Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19
02:03
Сенатори-республіканці не підтримають результати голосування вибірників
01:17
Ізраїль найшвидше у світі вакцинує громадян від коронавірусу
00:31
Індія схвалила вакцину AstraZeneca, яку, скоріш за все, отримає Україна
23:55
РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"
23:23
Війна в Карабасі: Вірменія підтвердила загибель понад 3 тисяч військових
22:41
відеоЗеленський окремо привітав зі святами всі регіони України, Крим - російською
22:02
У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу
Усі новини...