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Коронавірус побороли вже 60 млн хворих

Неділя, 3 січня 2021, 03:33
Коронавірус побороли вже 60 млн хворих

Станом на 2 січня від коронавірусної інфекції вилікувались 60 мільйонів хворих, наразі лікується – більше 23 мільйонів осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Жертвами захворювання стали 1 мільйон 842 тисячі осіб. Лише за минулу добу одужали щонайменше 442 тисячі хворих. 

Загалом, найбільше одужань, як і заражень, фіксують в США – 12,3 мільйони. В Індії вилікувались майже 10 мільйонів осіб. Бразилія зареєструвала 6,7 мільйони громадян, які побороли недугу. Росія повідомляє про 2,6 мільйона людей, які вилікувались. 

 

Жертвами захворювання стали 1 мільйон 842 тисячі осіб.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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