Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Одностатеві шлюби: у Німеччині вже одружилися десятки тисяч пар

Неділя, 3 січня 2021, 08:14

Після запровадження у жовтні 2017 року рівноправ'я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, і до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар.

Джерело: DW

Деталі: Одностатеві шлюби у Німеччині дозволені з 1 жовтня 2017 року. З того часу й до кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч таких шлюбів, а також 26,3 тисяч пар перереєстрували на офіційний шлюб дозволені раніше партнерства.

Такі цифри наводяться в відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

Повідомляється, що загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за 8 відсотків. При цьому статистичних даних за 2020 рік надано не було.

Нагадаємо: 12 листопада Єврокомісія оприлюднила стратегію посилення правового та соціального захисту учасників ЛГБТІ-спільноти. Йдеться про розробку законодавства, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території Євросоюзу. Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі.

Теми: ЛГБТНімеччина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кількість виявлених заражень коронавірусом впала до 4,5 тисяч

Головні новини суботи і ночі: російська вакцина, санкції проти "Північного потоку"

РФ оголосила про готовність випробувати на українцях препарат "Спутник-V"

У Фінляндії зафіксували першу побічну реакцію на вакцину від коронавірусу

Біля лісу знайшли тіло прокурора ОГП, експомічника Матіоса

Санкції в дії: в ЄС відмовилися сертифікувати "Північний потік-2"

Усі новини...
ЛГБТ
"Я гей і це не перешкода": міністр Макрона зробив камінг-аут
Німеччина виплатить компенсації звільненим з армії гомосексуалам
У Єврокомісії пропонують фінансово карати країн-членів, які порушують права ЛГБТ
Останні новини
09:12
фотоКитайський зонд наближається до Марса, посадка запланована на весну
08:26
Кількість виявлених заражень коронавірусом впала до 4,5 тисяч
08:14
Одностатеві шлюби: у Німеччині вже одружилися десятки тисяч пар
08:00
Головні новини суботи і ночі: російська вакцина, санкції проти "Північного потоку"
07:38
Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулемета – ООС
06:35
Терористи підірвали французький БТР в Малі, загинули солдати
05:24
Пандемія: у перший день 2021-го захворіли майже 550 тисяч осіб
04:33
Коронавірус побороли вже 60 млн хворих
03:41
В Мінсоцполітики розповіли, скільки громадян в ОРДЛО отримують пенсії
02:57
Росіянам пропонують паспорти вакцинації від COVID-19
Усі новини...