Одностатеві шлюби: у Німеччині вже одружилися десятки тисяч пар

Після запровадження у жовтні 2017 року рівноправ'я щодо вступу в шлюб, незалежно від статі, і до кінця 2019 року в Німеччині зареєстрували понад 73 тисячі одностатевих пар.

Джерело: DW

Деталі: Одностатеві шлюби у Німеччині дозволені з 1 жовтня 2017 року. З того часу й до кінця 2019 року в країні зареєстрували близько 47 тисяч таких шлюбів, а також 26,3 тисяч пар перереєстрували на офіційний шлюб дозволені раніше партнерства.

Такі цифри наводяться в відповіді федерального уряду Німеччини на запит однієї з депутатських груп у Бундестазі.

Повідомляється, що загалом упродовж цього періоду в Німеччині було укладено 958 тисяч шлюбів. Таким чином, частка одностатевих серед них є меншою за 8 відсотків. При цьому статистичних даних за 2020 рік надано не було.

Нагадаємо: 12 листопада Єврокомісія оприлюднила стратегію посилення правового та соціального захисту учасників ЛГБТІ-спільноти. Йдеться про розробку законодавства, за яким усі держави-члени ЄС визнавали б одностатеві шлюби, укладені на території Євросоюзу. Також пропонується криміналізувати діяння, пов'язані з гомофобною ненавистю та розпалюванням ворожнечі.