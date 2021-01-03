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Кількість виявлених заражень коронавірусом впала до 4,5 тисяч

Неділя, 3 січня 2021, 08:26

Протягом суботи, 2 січня, в Україні зафіксували 4576 нових випадків COVID, 123 людини померли, госпіталізовано – більше 1,3 тисяч заражених.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зокрема, захворіли 158 дітей та 172 медпрацівники. Госпіталізація 2 січня знадобилася 1306 особам. Летальних випадків – 123, одужало 6250 людей.

За добу здійснили 14 576 тестувань (зокрема методом ПЛР – 12 362, методом ІФА – 2 214).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 074 093 особи, одужало – 728 865 заражених, всього коронавірус забрав життя 18 854 людей.

Дослівно: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та місті Київ (370)".

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: За перший день нового року, 1 січня, в Україні було зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 51 людина померла і 2 606 осіб одужало.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна


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