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Новий рік: в Україні різко впала кількість смертей і одужань від COVID-19

Субота, 2 січня 2021, 08:28

За перший день нового року, 1 січня, в Україні зафіксовано 5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому 51 людина померла і 2 606 осіб одужало.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 182 дитини та 131 медпрацівників.

За добу здійснено 17 930 тестувань, зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955.

Про кількість госпіталізованих Степанов не повідомляє.

Що передувало: Протягом 31 грудня в Україні коронавірус діагностували у 9432 осіб, 147 заражених померли, 10016 людей одужали.

30 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 9 699 особам, одужали 11 803 особи, однак 2 704 хворих потрапили до лікарні, а 209 пацієнтів померли.

29 грудня було зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусу, 243 хворих померли і 16 355 одужало.

Знати більше: COVID-19  Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: коронавірусСтепанов


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