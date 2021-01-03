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У Мінську знову проходять дворові марші, кілька затриманих

Неділя, 3 січня 2021, 16:13
У Мінську знову проходять дворові марші, кілька затриманих
скріншот відео

У Мінську в неділю знову проходять дворові марші проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і насильства силовиків.

Джерело: TUT.BY, білоруська служба Радіо Свобода

Деталі: Так, вранці невелика акція протесту пройшла на вулиці Матусевича.

Також люди з біло-червоно-білою символікою і протестними гаслами вийшли біля торгового центру "Рига".

Дворовий марш пройшов також у Радянському районі Мінська.

Також протестували в Малинівці, Чижівці, на вулиці Золота гірка, в мікрорайоні Зелений луг, в Уруччі, Сухарево та інших.

На Кальварійській вулиці пройшов пікет на підтримку свободи ЗМІ.

Після Нового року перебувають під арештом журналісти "Белсату" Катерина Андрєєва і Дарина Чульцова, які були затримані 15 листопада, а журналіст TUT.BY Катерина Борисевич – із 19 листопада.

22 грудня проти Прес-клубу було порушено кримінальну справу. За гратами перебувають засновник Юлія Слуцька, фінансовий директор Сергій Альшевський, програмний директор Алла Шарко, оператор Петро Слуцький.

Телеграм-канал "Списки затриманих" повідомляє про 4 затриманих у Мінську 3 січня.

Що передувало: Минулої неділі, 27 грудня, в різних районах Мінська пройшли локальні акції, було затримано більше 20 осіб. Тоді вперше від початку протестів про недільну акцію не оголосили у телеграм-каналах.

Після президентських виборів 9 серпня протестувальники продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів. Уже два місяці недільні мітинги проходять у новому форматі – учасники збираються на місцеві марші у дворах і районах.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
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