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У Мінську вперше не анонсували акцію протесту, затриманих небагато

Неділя, 27 грудня 2020, 20:20
TUT.BY

У 141-й день протестів проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка в різних районах Мінська пройшли локальні акції, затримано більше 20 осіб.

Джерело: білоруська служба Радіо Свобода

 
всі фото TUT.BY

Деталі: Вперше від початку протестів про недільну акцію не оголосили у телеграм-каналах.

Невеликі акції почалися рано вранці, ще затемна. Фото і відео з ними опублікували телеграм-канали та соціальні мережі.

Так, в районі столичного підшипникового і тракторного заводів пройшла колона з біло-червоно-білими прапорами, скандуючи "Живе Білорусь!". На вулиці Маяковського група місцевих жителів з біло-червоно-білими прапорами провела "спільну зарядку". Потім ще одна група місцевих жителів пройшла маршем по району. Жителі мікрорайону Малинівка провели ранковий локальний марш. Жителі Первомайського району вишикувалися вздовж проспекту Незалежності в ланцюг солідарності з біло-червоно-білою символікою.

Невеликі акції протесту пройшли в різних районах Мінська. Також акції пройшли біля станцій метро "Пушкінська", де зустрілися дві колони протестувальників, і "Спортивна", біля Мінського велозаводу, на вулицях Максима Богдановича, Янки Мавра, Рози Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловської, Логойському тракті.

Акції пройшли також в інших населених пунктах Білорусі: Барановичах, Гомелі, Гродно, Жодіно, Заславлі, Кобрині, Ліді, Могильові, у декількох селищах Мінської області.

Повідомляється, що на вулицях Мінська було мало силовиків, порівняно з минулими неділями.

Волонтери повідомили імена 23 затриманих під час акцій протесту в телеграм-каналі @spiski_okrestina станом на 20:00. Це в 10-15 разів менше, ніж у попередні неділі. При цьому правозахисний центр "Весна" повідомляє про 13 затриманих у Білорусі.

 

Довідка: Після президентських виборів 9 серпня протестувальники продовжують вимагати відставки Олександра Лукашенка і проведення нових справедливих виборів, звільнення політичних в'язнів і відповідальності за побиття і катування мирних демонстрантів. Уже майже два місяці недільні мітинги проходять у новому форматі – учасники збираються на місцеві марші у дворах і районах.

Теми: БілорусьакціїЛукашенко


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