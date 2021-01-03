У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок

В окупованому Криму невідомі побили доньку та дружину політв‘язня Кремля Олега Приходька.

Джерело: голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook

Дослівно: "В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька.

Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега".

Деталі: Тягнибок також повідомив, що у Приходька, який перебуває в ув'язненні в РФ, значні проблеми зі здоров'ям.

Дослівно: "У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ — до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру "смертників". Сьогодні у побратима значні проблеми зі здоров’ям. Майже зник слух, послабився зір, загострилися хронічні недуги. Тим часом путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за "тероризм"".

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