У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок
В окупованому Криму невідомі побили доньку та дружину політв‘язня Кремля Олега Приходька.
Джерело: голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook
Дослівно: "В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька.
Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега".
Деталі: Тягнибок також повідомив, що у Приходька, який перебуває в ув'язненні в РФ, значні проблеми зі здоров'ям.
Дослівно: "У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ — до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру "смертників". Сьогодні у побратима значні проблеми зі здоров’ям. Майже зник слух, послабився зір, загострилися хронічні недуги. Тим часом путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за "тероризм"".
Передісторія:
- 9 жовтня 2019 року в окупованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак, який до окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО "Свобода", Олег Приходько.
- 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці. Приходька звинуватили у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
- 16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".
- Пізніше його звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.