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У Криму побили доньку та дружину політв'язня – Тягнибок

Неділя, 3 січня 2021, 20:46
Олег Приходько, Радіо Свобода

В окупованому Криму невідомі побили доньку та дружину політв‘язня Кремля Олега Приходька.

Джерело: голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок у Facebook

Дослівно: "В окупованому Криму здійснено напад на доньку та дружину в‘язня Кремля Олега Приходька.

Невідомі жорстоко побили жінок біля їхнього будинку за підтримку Олега".

Деталі: Тягнибок також повідомив, що у Приходька, який перебуває в ув'язненні в РФ, значні проблеми зі здоров'ям.

Дослівно: "У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ — до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру "смертників". Сьогодні у побратима значні проблеми зі здоров’ям. Майже зник слух, послабився зір, загострилися хронічні недуги. Тим часом путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за "тероризм"".

Передісторія:

  • 9 жовтня 2019 року в окупованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак, який до окупації Криму очолював Сакську міську організацію ВО "Свобода", Олег Приходько.
  • 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці. Приходька звинуватили у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.
  • 16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".
  • Пізніше його звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Українська правда
Теми: Кримполітв'язніСвобода


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