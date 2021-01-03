У Чернівцях вибухнув газ у квартирі, постраждалий у реанімації

У центрі Чернівців у багатоквартирному будинку сталася пожежа через спалах газоповітряної суміші, господар квартири госпіталізований до реанімаційного відділення.

Джерело: поліція Чернівецької області

Дослівно: "Вранці 3 січня на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на четвертому поверсі одного із будинків по вулиці Поштовій у Чернівцях. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, наряд патрульних поліцейських і рятувальники.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що загоряння могло статися через порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електричного обладнання. Внаслідок дії високої температури також стався спалах газоповітряної суміші. Вогонь частково пошкодив стіни й стелю помешкання, меблі та речі домашнього вжитку.

В результаті пожежі постраждав 82-річний власник квартири. Потерпілого з численними опіками медики госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні".

Деталі: Слідчі Шевченківського відділення поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Для остаточного встановлення причин пожежі правоохоронці призначили низку експертиз.