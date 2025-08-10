Усі розділи
У Чернівцях померла постраждала від удару РФ 12 липня: кількість жертв зросла до 5

Катерина ТищенкоНеділя, 10 серпня 2025, 19:45
наслідки атаки по Чернівцях 12 липня, фото: Чернівецька обласна прокуратура

У Чернівцях померла жінка, яка постраждала від російського ракетного удару по багатоквартирному будинку 12 липня, таким чином кількість загиблих зросла до 5.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк у Telegram

Пряма мова: "До 5-ти осіб зросла кількість загиблих у Чернівцях внаслідок російського ракетного удару по багатоквартирному будинку 12 липня.

На превеликий жаль, сьогодні в лікарні померла ще одна постраждала від ворожого обстрілу – 71-річна Ярослава Клипич зі Снятина – дружина Василя Клипича, який постраждав разом з нею та помер в лікарні 16 липня".

Що передувало: 12 липня РФ завдала удару по Чернівцях ракетами та дронами. У місті було пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

25 липня у лікарні померла жінка, яка перебувала в комі після атаки РФ. Вона стала четвертою жертвою удару.

Чернівціракетний удар
