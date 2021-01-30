У США змінили правила носіння масок

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) 29 січня оголосив про нову вимогу носити захисні маски у громадському транспорті. Це стосується усіх видів транспорту та транспортних вузлів.

Джерело: DW

Деталі: Нова вимога обов'язкового носіння захисних масок починає діяти 1 лютого і стосується усього громадського транспорту у США - літаків, потягів, кораблів, метро, автобусів та таксі. До цього діяла лише рекомендація носити маски.

Також маски необхідно буде обов'язково носити на території транспортних вузлів - в аеропортах, на залізничних вокзалах, автобусних зупинках та в терміналах. Їх можна буде знімати лише на короткий час, щоб поїсти чи попити.

Ця вимога не поширюється на дітей віком до двох років та на на осіб з деякими проблемами зі здоров'ям.

Директива CDC була ухвалена після наказу президента США Джо Байдена від 21 січня, у якому він доручив агентствам негайно вжити заходів для встановлення вимог носити маски у транспорті і транспортних вузлах.