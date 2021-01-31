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Вчені виявили небезпечні особливості нового штаму коронавірусу з Африки

Неділя, 31 січня 2021, 07:51
Вчені виявили небезпечні особливості нового штаму коронавірусу з Африки

Дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий варіант коронавірусу більш стійкий до антитіл, викликаних щепленням.

Джерело: Reuters

Деталі: Нова інформація означає, що людина, яка отримала вакцину, набагато менше захищена від зараження південно-африканським штамом у разі контакту з ним.

Вакцини від Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні COVID-19 у учасників випробувань у Південній Африці, де потужний новий варіант вірусу вже широко поширений, порівняно з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.

Згідно з попередніми даними, вакцина від Novavax в цілому ефективна на 50% для запобігання COVID-19 серед людей у ​​Південній Африці. Це значно менше порівняно з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник склав 89,3%.

Компанія Johnson&Johnson заявила, що один прийом вакцини проти коронавірусу був загалом на 66% ефективним на трьох континентах, але існували великі відмінності за регіонами. У Сполучених Штатах, де про південноафриканський варіант було вперше повідомлено на цьому тижні, ефективність досягла 72% порівняно із лише 57% у Південній Африці, де новий варіант, відомий як B 1.351, становив 95% випадків COVID.

Науковий співробітник медичного центру медичного факультету Гарвардського університету, який допомагав розробляти вакцину J&J, доктор Ден Баруш зазначив, що зараз існує широкий спектр нових варіантів Covid, в тому числі в Бразилії, Південній Африці та навіть у США, які в значній мірі стійкі до антитіл, викликаних вакциною.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла зауважив, що існує "велика ймовірність" того, що нові варіанти коронавірусу з часом можуть зробити вакцину компанії неефективною.

При цьому науковці наголосили, що найкращий спосіб запобігти подальшій еволюції вірусу – зупинити його розмноження. А отже вакцинацію людей потрібно проводити якомога швидше.

Нагадаємо: Професор медицини в Оксфордському університеті Джон Белл попереджав, що штам Covid з Південної Африки агресивніший і має суттєві зміни в структурі білка, а це означає, що вакцини на нього можуть не подіяти.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
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