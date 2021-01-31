Україну охопить снігова й морозна погода

В Україні у неділю, 31 січня, очікується невеликий сніг та ожеледиця, температура повітря протягом доби від 0° до 5° морозу. У понеділок снігопади пройдуть майже у всіх регіонах.

Джерело: Укрінформ з посиланням Український гідрометцентр

Деталі: 31 січня хмарно, вдень на півночі Лівобережжя, в Карпатах та на Закарпатті невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, місцями поривчастий.

Температура протягом доби становитиме 0-5° морозу, у східних та більшості південних областей 0-5° тепла, в Карпатах 5-10° морозу.

У понеділок, 1 лютого, буде значний сніг, місцями мокрий, ожеледь у центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько нуля.

У західній частині невеликий сніг, у північних областях помірний, місцями значний сніг, температура вночі 5-10° морозу, на Волині та Рівненщині до -13°, вдень 1-6° морозу.

На решті території сніг, температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 5-10° тепла.

У столичному регіоні 1 лютого сніжитиме. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 1 лютого 5-10° морозу.