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Команда адвокатів пішла від Трампа за 10 днів до початку процесу про імпічмент - ЗМІ

Неділя, 31 січня 2021, 12:13
Команда адвокатів пішла від Трампа за 10 днів до початку процесу про імпічмент - ЗМІ

П'ять адвокатів колишнього президента США Дональда Трампа відмовилися брати участь у справі про імпічмент і представляти сторону захисту всього за тиждень до початку судового розгляду.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію оприлюднив телеканал CNN з посиланням на свої джерела.

Бутч Бауерс і Дебора Барб'є, які повинні були стати двома провідними адвокатами, більше не в команді Трампа. Джерело, знайоме зі змінами, сказало, що обидва вони вирішили покинути команду юристів.

Джош Ховард, юрист з Північної Кароліни, який недавно був доданий в команду, також пішов, згідно іншого джерела, знайомого зі змінами. Джонні Гассер і Грег Харріс з Південної Кароліни також більше не мають відношення до цієї справи.

Ніхто з інших юристів не заявляв, що працює над захистом Трампа від імпічменту.

За даними CNN, Трамп хотів, щоб "адвокати будували лінію захисту на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори були вкрадені у нього", а не на законності засудження президента після того, як він покинув свій пост.

Суд щодо імпічменту має розпочатися на тижні, який починається 8 лютого

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі. 25 січня статтю отримав Сенат США.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа. 

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського. 

Читайте також: Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент.

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Теми: ТрампСШАімпічмент
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