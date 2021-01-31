Королева Британії зустрінеться з Байденом та іншими лідерами G7 у червні

Королева Великої Британії Єлизавета II зустрінеться з президентом США Джо Байденом і іншими світовими лідерами в Букінгемському палаці перед самітом G7 в Корнуоллі в червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

У червні до неї на прийомі приєднаються герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські відповідно до планів, розроблених урядовцями для зміцнення "особливих відносин" між Британією та США після Brexit.

Принц Чарльз, який відмовився від зустрічі з Дональдом Трампом під час його візиту у 2018 році, також відвідає зустріч з новим президентом США.

Зустріч віч-на-віч між королевою і президентом США стане її першим значним дипломатичним заходом після її повернення в Лондон.

Минулого року Єлизавета II практично не бувала в Букінгемському дворі через пандемію, а перебувала разом з 99-річним принцом Філіпом у Віндзорському замку з нечисельним персоналом.

94-річна королева зустрічалася з усіма президентами США з початку свого правління в 1952 році, крім Ліндона Джонсона.