КС може 5 січня відсторонити Тупицького від посади – нардеп

У вівторок судді Конституційного суду планують розглянути питання указу президента про тимчасове відсторонення від посади глави суду Олександра Тупицького.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Ольги Совгирі

Пряма мова: "За наявною інформацією 5 січня призначено збори суддів Конституційного Суду, на яких будуть розглядатися питання щодо указу президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці)".

Деталі: Нардеп пише, що указ президента є чинним і обов’язковим для виконання на території України.

А на зборах суддів можуть вирішуватися питання виключно про подальшу організацію роботи суду.

При цьому, відзначається, що оскаржити конституційність указу президента можуть в порядку, передбаченому Конституцією і законом "Про Конституційний Суд України".

Рішення про конституційність судді ухвалюють виключно на пленарному засіданні.

Збори суддів КС вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження. На зборах мають бути присутні щонайменше 12 суддів КС.

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