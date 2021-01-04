КС може 5 січня відсторонити Тупицького від посади – нардеп
У вівторок судді Конституційного суду планують розглянути питання указу президента про тимчасове відсторонення від посади глави суду Олександра Тупицького.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Ольги Совгирі
Пряма мова: "За наявною інформацією 5 січня призначено збори суддів Конституційного Суду, на яких будуть розглядатися питання щодо указу президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року № 607/2020 (щодо відсторонення Тупицького О.М. від посади судді Конституційного Суду строком на 2 місяці)".
Деталі: Нардеп пише, що указ президента є чинним і обов’язковим для виконання на території України.
А на зборах суддів можуть вирішуватися питання виключно про подальшу організацію роботи суду.
При цьому, відзначається, що оскаржити конституційність указу президента можуть в порядку, передбаченому Конституцією і законом "Про Конституційний Суд України".
Рішення про конституційність судді ухвалюють виключно на пленарному засіданні.
Збори суддів КС вирішують питання, які безпосередньо не пов’язані зі здійсненням конституційного провадження. На зборах мають бути присутні щонайменше 12 суддів КС.
Передісторія:
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
- Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.
- 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.
- Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
- Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. ОГП підготував клопотання до Офісу президента, у якому йдеться про дозвіл на відсторонення від посади голови КС Тупицького.