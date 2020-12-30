У КС не бачать підстав виконувати “злочинний наказ” Зеленського

Конституційний суд заявляє, що суддя Олександр Тупицький зобов’язаний далі виконувати свої обов’язки, а президент Володимир Зеленський має скасувати свій указ про його відсторонення.

Джерело: правовий департамент секретаріату Конституційного суду України

Деталі: У КС зазначають, що Конституція України не наділяє президента правом "відсторонення від посади судді Конституційного Суду України". Більше того, Конституція взагалі не передбачає можливості відсторонення судді КС від посади.

За твердженням КС, видавши указ № 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Зеленський вийшов за межі своїх конституційних повноважень президента та порушив приписи статей 1, 6, 8, 19, 106, 147, 149, 153 Конституції України.

Цей указ, на переконання Конституційного суду, "є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню", оскільки виданий президентом із перевищенням конституційних повноважень, суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності КСУ, а також "посягає на конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України".

У КС зазначають, що президент застосував до судді КС захід забезпечення кримінального провадження, який не може бути застосовано до суддів Конституційного Суду, бо положення ч. 3 ст. 154 Кримінального процесуального кодексу України "не поширюються на суддів Конституційного Суду України та є незастосовними щодо них".

Дослівно: "Видання президентом України цього указу фактично є протиправним втручанням у діяльність судді Конституційного Суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, що тягне за собою передбачену законом юридичну відповідальність.

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за втручання у діяльність державного діяча (стаття 344) та втручання в діяльність судових органів (стаття 376).

Статтею 60 Конституції України встановлено, що ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Виходячи з цього, суддя Конституційного суду України О. Тупицький зобов’язаний продовжувати виконувати свої службові обов’язки відповідно до Конституції України та закону України "Про Конституційний суд України", а президент України – негайно скасувати свій указ 607/2020 від 29 грудня 2020 року".

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