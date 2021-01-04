Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського
В Україні після новорічних свят існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус.
Джерело: Офіс президента за результатами наради
Деталі: За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, після новорічних свят в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус. До того ж очікується зростання захворюваності на грип.
Президент Володимир Зеленський доручив проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкувань.
Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що за порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань склали 6500 протоколів.
Крім того, урядовці повідомили, що в останні тижні кількість хворих на COVID-19 зменшується і зростає кількість тих, хто одужав.
Степанов додав, що в країні спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію – за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, з 9 по 15 листопада – майже 39 тисяч.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було 28-29 тисяч.
Повідомляється, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем. Загалом у країні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.
Зеленський закликав прискорити створення реєстру вакцинованих осіб, а поки Україна веде перемовини про постачання вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.
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Нагадаємо:
- За кілька тижнів до Нового року в Україні почали проводити менше тестів на коронавірус. За словами міністра МОЗ, причина в тому, що люди почали менше звертатися за тестуванням.
- У звязку з цим Степанов заявив, що Україна змінює підхід до тестування і перевірятимуть на коронавірус людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання.
- При цьому мова йшла не лише про ПЛР-тести, а й про швидкі тести.