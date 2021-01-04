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Після святкування Нового року очікується "COVID-бум" – нарада у Зеленського

Понеділок, 4 січня 2021, 16:00

В Україні після новорічних свят існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус.

Джерело: Офіс президента за результатами наради

Деталі: За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, після новорічних свят в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус. До того ж очікується зростання захворюваності на грип.

Президент Володимир Зеленський доручив проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкувань.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що за порушення маскового режиму впродовж новорічних святкувань склали 6500 протоколів.

Крім того, урядовці повідомили, що в останні тижні кількість хворих на COVID-19 зменшується і зростає кількість тих, хто одужав.

Степанов додав, що в країні спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію – за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, з 9 по 15 листопада – майже 39 тисяч.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наразі на госпіталізації перебувають 22 802 особи, а п’ять тижнів тому таких було 28-29 тисяч.

Повідомляється, що наразі в Україні облаштовано 50 409 ліжко-місць у лікарнях з підключенням кисню. Наразі вільні майже 35 тис. ліжок з киснем. Загалом у країні є майже 66 тис. ліжко-місць для хворих з коронавірусом.

Зеленський закликав прискорити створення реєстру вакцинованих осіб, а поки Україна веде перемовини про постачання вакцин від COVID-19 з кількома іноземними компаніями.

Українська правда
Теми: ЗеленськийCovid-2019коронавірускарантинсвяткування


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