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На COVID-19 тестуватимуть усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

Субота, 12 грудня 2020, 10:12
На COVID-19 тестуватимуть усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть робити не менше 1 мільйона тестів на коронавірус щомісяця.

Джерело: брифінг міністра 12 грудня

Пряма мова: "Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19...

Хочемо робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць".

Деталі: Степанов підкреслив, що тестування буде безкоштовним.

При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про ПЛР-тести, а й про швидкі тести.

За його словами, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР. 

Міністр додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100%. Він розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

За словами Степанова, тестувати на коронавірус планують також усіх контактних осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019СтепановУкраїна
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