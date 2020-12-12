На COVID-19 тестуватимуть усіх, хто має ознаки респіраторного захворювання

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні хочуть робити не менше 1 мільйона тестів на коронавірус щомісяця.

Джерело: брифінг міністра 12 грудня

Пряма мова: "Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛТ-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19...

Хочемо робити не менше, ніж 1 мільйон тестів на місяць".

Деталі: Степанов підкреслив, що тестування буде безкоштовним.

При цьому він зазначив, що йдеться не тільки про ПЛР-тести, а й про швидкі тести.

За його словами, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання – його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати ПЛР-тестом, тому що чутливість експрес-тестів менша за ПЛР.

Міністр додав, що українські лабораторії наразі не завантажені на 100%. Він розповів, що зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням через мобільну бригаду, сімейних лікарів чи іншим способом.

За словами Степанова, тестувати на коронавірус планують також усіх контактних осіб.