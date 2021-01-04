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1356 водіїв їздили напідпитку в новорічні вихідні 

Понеділок, 4 січня 2021, 16:23
1356 водіїв їздили напідпитку в новорічні вихідні 
Патрульна поліція

Патрульні поліцейські спіймали 1356 нетверезих водіїв з 31 грудня до 3 січня включно. 

Джерело: Патрульна поліція у Twitter 

Дослівно: "За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули.

Патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння".

Цьому передувало: 1 січня 2021 року патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.

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Теми: дорогисвяткуванняполіція
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