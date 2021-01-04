1356 водіїв їздили напідпитку в новорічні вихідні 

Патрульні поліцейські спіймали 1356 нетверезих водіїв з 31 грудня до 3 січня включно.

Джерело: Патрульна поліція у Twitter

Дослівно: "За період свят, з 31.12.2020 до 03.01.2021, на лінію 102 від громадян надійшло понад 130 тисяч викликів, з них 2241 повідомлення щодо ДТП. В автопригодах травмувалось 183 людини та 33 загинули.

Патрульні склали 1356 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп'яніння".

Цьому передувало: 1 січня 2021 року патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння.