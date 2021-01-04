Туман у Києві протримається до ранку

Київська міська держадміністрація повідомляє жителям столиці, що туман у Києві протримається щонайменше до ранку 5 січня.

Джерело :КМДА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні до кінця доби та вранці 5 січня у столиці утримається туман. Як повідомили в Укргідрометцентрі, у столиці утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)".

Цьому передувало: Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій попереджали, що 4 січня туман буде майже по всій Україні.