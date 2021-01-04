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Офіс генпрокурора відправив у Польщу підозру ексглаві Укравтодору

Понеділок, 4 січня 2021, 19:00

Прокурори Офісу генпрокурора направили до Польщі письмове повідомлення про підозру колишньому виконуючому обов’язки голови Укравтодору Славоміру Новаку.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Новаку в Україні інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 ККУ).

За даними слідства, він упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду про поновлення на посаді начальника служби автомобільних доріг у одній з областей України і перешкоджав їх виконанню.

Через це на Укравтодор наклали штрафи.

Наприкінці вересня 2019 року Новак за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. голови Укравтодору та повернувся до Польщі, де його затримали за вчинення ряду тяжких корупційних кримінальних правопорушень.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Знати більше: "Велике будівництво" Новака. Чому в Польщі затримали екскерівника "Укравтодору"

Нагадаємо:

  • Новак займав пост міністра транспорту Польщі.
  • У жовтні 2016 року Славомір Новак став виконувачем обов'язків глави Укравтодору та отримав українське громадянство. 
  • У вересні 2019 Новак пішов у відставку, мотивуючи це отриманням нової пропозиції про роботу.
  • 20 липня 2020 року його затримали у Польщі за підозрою у корупції, відмиванні грошей і керівництві організованим злочинним угрупованням.

Українська правда
Теми: УкравтодорПольщаУкраїна


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