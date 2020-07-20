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У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Новака

Понеділок, 20 липня 2020, 09:51

У Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього міністра транспорту країни та колишнього голову Укравтодору Славоміра Новака. 

Про це заявив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє "Європейська правда".

"Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака - Ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM" та підприємця з Гданська Яцека П. Детальніше невдовзі!" - написав Жарин.

Як пише Gazeta Wyborcza, Новака підозрюють в корупції, відмиванні грошей і керівництві організованим злочинним угрупованням.

Прокуратура повідомляє, що затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів з Польщі та України, Центрального антикорупційного бюро Польщі та Національного антикорупційного бюро України. 

У районній прокуратурі Варшави Новаку загрожують 6 обвинувачень, пов’язаних з періодом, коли він відповідав за Укравтодор, пише видання. 

У жовтні 2016 року Славомір Новак став виконувачем обов'язків глави Укравтодору та отримав українське громадянство. 

У вересні 2019 року НАЗК оголосило, що порушило справу у зв'язку з поданням неправдивої декларації Новаком, стверджуючи, що він недооцінив вартість свого автомобіля та приховав кошти на банківських рахунках. 

Через два тижні Словомір Новак пішов у відставку, мотивуючи це отриманням нової пропозиції про роботу.

Пізніше Новак виграв справу проти НАЗК у київському суді.

Теми: залізницяУкрзалізницяПольща


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