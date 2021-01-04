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Стало відомо, скільки киян зустріли Новий рік в столичному метро

Понеділок, 4 січня 2021, 19:23

Новий 2021 рік у столичному метрополітені зустріли майже 1 тис. пасажирів.

Джерело: Facebook-сторінка начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського

Пряма мова: "Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир.

Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23.45 31грудня 2020 року до 00.15 01 січня 2021".

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: святкуванняметроКиїв


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