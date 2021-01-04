Стало відомо, скільки киян зустріли Новий рік в столичному метро
Понеділок, 4 січня 2021, 19:23
Новий 2021 рік у столичному метрополітені зустріли майже 1 тис. пасажирів.
Джерело: Facebook-сторінка начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського
Пряма мова: "Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир.
Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23.45 31грудня 2020 року до 00.15 01 січня 2021".
Нагадаємо:
- Патрульні поліцейські спіймали 1356 нетверезих водіїв з 31 грудня до 3 січня включно.
Українська правда