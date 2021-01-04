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США звинувачують Іран у "ядерному вимаганні"

Понеділок, 4 січня 2021, 23:29

У Сполучених Штатах Америки вважають формою "ядерного вимагання" заяву Ірану про те, що він почав процес збагачення урану до 20%, що значно перевищує межу, встановлену в ядерній угоді 2015 року, від якої Вашингтон відмовився.

Джерело: "Reuters" із посиланням на представника Держдепартаменту США, що побажав залишитися анонімним

Пряма мова співрозмовника агентства: "Збагачення Іраном урану до 20% у Фордо (підземний ядерний об'єкт – ред.) – це явна спроба посилити свою кампанію ядерного вимагання, спроба, яка і далі зазнаватиме невдачі".

Цьому передувало: Іран почав збагачення урану до 20%, що набагато перевищує межу в 3,67%, встановлену в ядерній угоді 2015 року.

Угода 2015 року між Іраном та іншими країнами вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.

Після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, Іран заявив, що більше не відчуває себе зв'язаним угодою. З того часу він кілька разів порушував встановлені обмеження.

Теми: СШАІран


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