Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19
Вівторок, 5 січня 2021, 05:58
Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna Inc повідомив, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило використання їх препарату.
Джерело: Reuters
Деталі: Це вже третя країна, яка дозволила використання вакцини Moderna.
У заяві компанії йдеться, що Ізраїль вже замовив 6 мільйонів доз. Очікується, що перші поставки почнуться в січні.
Раніше вказану вакцину дозволили в США та Канаді. Наразі аналогічні рішення розглядаються в Європейському Союзі, Сінгапурі та Великій Британії.
Зазначимо, що Ізраїль найшвидше у світі вакцинує своїх громадян у світі.
Нагадаємо:
- Станом на 1 січня в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували близько 12% громадян.
- Для вакцинації використовують препарат від Pfizer.
Українська правда