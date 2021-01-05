Ізраїль схвалив чергову вакцину від COVID-19

Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna Inc повідомив, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило використання їх препарату.

Джерело: Reuters

Деталі: Це вже третя країна, яка дозволила використання вакцини Moderna.

У заяві компанії йдеться, що Ізраїль вже замовив 6 мільйонів доз. Очікується, що перші поставки почнуться в січні.

Раніше вказану вакцину дозволили в США та Канаді. Наразі аналогічні рішення розглядаються в Європейському Союзі, Сінгапурі та Великій Британії.

Зазначимо, що Ізраїль найшвидше у світі вакцинує своїх громадян у світі.

Нагадаємо: