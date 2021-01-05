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Найманці обстрілювали позиції ЗСУ із гранатометів та кулеметів – ООС

Вівторок, 5 січня 2021, 07:46

4 січня збройні формування РФ п’ять разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Так, російські окупанти вели вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів неподалік Водяного та Лебединського. 

Окрім того, біля населеного пункту Гнутове противник двічі відкривав вогонь не тільки з гранатометів, а й зі стрілецької зброї. 

Також кілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів було зафіксовано біля Луганського. 

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає", – запевнили у штабі. 

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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