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Іран з п’ятої спроби передав Україні остаточний звіт щодо збитого літака МАУ

Вівторок, 5 січня 2021, 14:05

Напередодні Нового року Іран передав Україні проєкт технічного звіту щодо причин катастрофи літака МАУ в Тегерані.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у коментарі Суспільному, передає "Європейська правда".

"Так, передали увечері 31 грудня, з п'ятої спроби. Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають" — сказав Єнін.

За його словами, Україна має 60 днів на те, аби внести до звіту зауваження та пропозиції, після чого Іран матиме ще місяць на його доопрацювання. Звіт оприлюднять лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Зарано щось коментувати по звіту, поки що є факт його отримання, далі аналіз покаже, наскільки він нас задовільняє з точки зору об'єктивності та неупередженості", — зазначив Єнін.

Про факт передачі звіту заявив і посол Ірану в Україні Манучехр Мораді під час круглого столу в посольстві.

"Було складено попередній звіт відносно обставин катастрофи, а його остаточний варіант було нещодавно затверджено і передано всім відповідним сторонам", — завив він.

Раніше повідомлялося, що уряд Ірану в середу доручив міністерству доріг і міського розвитку  виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном у січні цього року.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Роухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранУкраїна


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