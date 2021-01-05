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Застосунок Kyiv Smart City більше не працює

Вівторок, 5 січня 2021, 14:29

Додаток Kyiv Smart City з невідомих для розробників причин припинив роботу, а всі послуги відтепер будуть надаватися через новий застосунок "Київ Цифровий".

Джерело: Facebook-сторінка Kyiv Smart City

Пряма мова: "Додаток Kyiv Smart City більше не працює. Для нас це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян. Ми так само дізнались про це з новин.

Наша команда не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку "Київ Цифровий", але ми не змогли не помітити схожість у дизайні та інтерфейсі між ними".

Деталі: Повідомляється, що відтепер E-квиток, послуги паркування "переїхали" у новий мобільний застосунок "Київ Цифровий".

 

Для повернення невикористаних QR-квитків у Kyiv Smart City рекомендують звернутися у службу підтримки support@kyiv.digital і їх перенесуть в новий додаток.

Українська правда


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